07-06-2017 14:58

Natura Glamping distinguido com Green Key

O empreendimento turístico, situado na Serra da Gardunha, foi distinguido com o galardão que premeia as boas práticas e gestão ambiental. O “Green Key” é uma distinção internacional atribuída a empreendimentos que cumpram um conjunto de requisitos ambientais em diferentes áreas.

A distinção foi feita pela Associação Bandeira Azul da Europa, a entidade que coordena em Portugal programa Green Key da responsabilidade da Foundation for Envirommental Education, sediada na Dinamarca.