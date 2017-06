07-06-2017 11:59

Crédito Agrícola homenageou PME Líder e PME Excelência do distrito da Guarda

O Crédito Agrícola homenageou os seus clientes empresariais do distrito da Guarda que, em 2016, receberam o estatuto PME Líder e PME Excelência, atribuído pelo IAPMEI e Turismo de Portugal às empresas que mais contribuíram para a competitividade e desenvolvimento da economia nacional.

As empresas PME Líder distinguidas foram a Adega Cooperativa de Pinhel, a Biosfera – Construções (Pinhel), a Desinfestex (Rapoula, Guarda), a Estores do Mileu (Guarda), a Fulgor do Dia-Supermercados (Pinhel), a Isidro Pires da Silva (Vila Fernando, Guarda) e a Superseia – Supermercados (Seia). Já com o estatuto PME Excelência o galardoado foi a Quinta da Pellada (Pinhanços, Seia). A cerimónia decorreu no Convento do Beato, em Lisboa, no passado 30 de maio.