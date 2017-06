07-06-2017 11:11

Sábado é dia do pastor no Sabugal

O Dia do Pastor será comemorado este sábado no Sabugal. O evento começa às 9h30, no Largo do Chafariz, na freguesia de Santo Estêvão, com uma caminhada, de nível fácil e 2,15 quilómetros, até à Quinta dos Rebolais, acompanhando o pastor, o seu rebanho e os seus cães.

Na quinta está reservado um convívio com a família do pastor e a participação na ordenha das cabras e na preparação do queijo. Segue-se um piquenique, no qual será possível degustar vários produtos locais. Após o almoço, há uma breve apresentação sobre o lobo-ibérico e será oferecida aos participantes uma documentação ilustrada. Depois, realiza-se um lanche com prova do queijo produzido, pão e compotas regionais, seguindo-se um mergulho na barragem do Meimão. O programa termina com um jantar livre. O evento, que é organizado pelo Grupo Lobo, Montes de Encanto e Rotas & Raízes, tem um custo associado de 15 euros por pessoa (50 por cento de desconto para crianças até aos 12 anos e gratuito até aos 6 anos) e inclui a participação em todas as atividades, excetuando alojamento e transporte. A organização refere que é necessário levar material como chapéu, protetor solar, água, toalha e fato de banho. As reservas podem ser feitas a partir dos contactos telefónicos 217 500 073, 933 237 709 ou 924 433 370.