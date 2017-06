07-06-2017 10:07

Carolina já pode fazer a primeira fase de tratamentos

O evento solidário que decorreu sexta-feira no Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque da Guarda (AEAAG), que tinha como objetivo angariar fundos para ajudar a Ana Carolina Pires, que sofre de Paralisia Cerebral Bilateral, conseguiu juntar 3.035 euros.

Esta verba, somada ao que já tinha sido conseguido em ações anteriores, permitiu atingir o montante necessário para a primeira fase de tratamentos da jovem, que tem um custo de 10 mil euros. Segundo a página do facebook “O Munda da Carolina”, «o sonho começa a tornar-se real». Esta é, no entanto, a primeira de pelo menos três fases, todas com o mesmo custo, pelo que a luta dos pais da Ana Carolina continua.