06-06-2017 18:22

Detidos por tráfico de estupefacientes em Belmonte e Covilhã

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Covilhã deteve hoje três homens, um em Belmonte e dois na Covilhã, com idades compreendidas entre os 28 e os 45 anos, por tráfico de estupefacientes. Esta ação resultou de uma investigação pelo crime de tráfico de estupefacientes, iniciada em abril de 2016. No âmbito da investigação foram efetuadas seis buscas domiciliárias, das quais resultaram a apreensão de 229 doses de haxixe, 25 doses de heroína, quatro doses de cannabis, nove telemóveis, 630 euros em numerário, uma balança de precisão e diverso material destinado ao corte, acondicionamento, venda e consumo de produto estupefaciente. Os detidos serão presentes amanhã ao Tribunal Judicial de Castelo Branco. Foram ainda constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência outros três suspeitos, com idades compreendidas entre os 33 e 53 anos. Esta operação contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública da Covilhã e ainda com vários elementos da GNR de outros concelhos da região.