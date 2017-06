06-06-2017 18:01

Meios reforçados no combate ao fogo de Areola (Mêda)

O fogo de Areola (Mêda) estava a ser combatido por 115 operacionais, com o apoio de 30 veículos e quatro meios aéreos, às 18 horas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).