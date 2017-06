06-06-2017 17:02

Vaivém Oceanário em Belmonte

Até sábado o Vaivém Oceanário, projeto de educação ambiental dias em movimento do Oceanário de Lisboa, vai estar em Belmonte, junto ao Castelo para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos.

As atividades são abertas a toda a população e o objetivo é promover o conhecimento sobre a dimensão e potencial do mar português e a conservação dos oceanos.