06-06-2017 16:17

UBI integra programa das Nações Unidas

A Universidade da Beira Interior (UBI) foi aceite na United Nations Academic Impact (UNAI), programa que reúne academias e instituições ligadas à investigação de todo o mundo.

A candidatura à United Nations Academic Impact associa a UBI a mais de 1.000 instituições mundiais que se comprometem a incentivar os propósitos da ONU através de atividades de educação e investigação. Em Portugal, apenas quatro universidades fazem parte deste organismo das Nações Unidas, fundado em 2010, pelo antecessor de António Guterres no cargo de secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.

O objetivo deste programa é associar as instituições de ensino superior aos objetivos das Nações Unidas através de atividades educativas e investigação, numa cultura partilhada de responsabilidade social e intelectual.

A UBI passará a organizar anualmente pelo menos uma atividade centrada nos dez desígnios que vinculam os membros da UNAI. São eles o compromisso de incentivar através da educação os princípios da Carta das Nações Unidas, a cidadania, a promoção da paz e resolução de conflitos, o diálogo, a compreensão intercultural e a sustentabilidade. O respeito pelos direitos humanos também faz parte dessa lista, bem como objetivos centrados na atividade específica dos associados da UNAI: criação de oportunidades de formação académica das pessoas, independentemente do género, raça, religião ou etnia, garantia de oportunidades de formação superior a todos os indivíduos e melhoria dos sistemas de ensino superior em todo o mundo.