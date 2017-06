06-06-2017 12:43

Pinhel inaugura dois novos espaços no Dia de Portugal

No dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o município de Pinhel inaugura duas obras recentemente levadas a efeito, a Avenida António Miranda Cavalheiro e o Parque de Estacionamento da Rua de Espanha.

A inauguração do Parque de Estacionamento da Rua de Espanha (frente ao Cemitério Municipal) decorrerá às 10h15, seguindo-se (10h30) a inauguração da Avenida António Miranda Cavalheiro (frente ao Estádio Municipal).

Segundo a autarquia, as obras aplicadas no Parque de Estacionamento da Rua de Espanha têm como principal objetivo «facilitar o acesso ao centro histórico da cidade de Pinhel», tendo sido criados mais 14 lugares para viaturas ligeiras, três para autocarros e um lugar para pessoas portadoras de deficiência. «A decisão de construir esta infraestrutura prendeu-se com a necessidade de proporcionar lugares de estacionamento não só aos residentes da cidade e do concelho, mas também aos que visitam Pinhel, daí a criação de lugares adequados ao estacionamento de autocarros, próximo do centro histórico, a zona mais procurada por turistas e visitantes», explica a autarquia.

Quanto à Avenida António Miranda Cavalheiro, as obras resultaram «da necessidade de dar mais dignidade ao espaço envolvente ao Estádio, facilitando a circulação automóvel, mas também os acessos pedonais. Quanto ao nome dado a esta nova avenida, surgiu por proposta do presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, em reunião de Câmara realizada a 16 de março, lembrando que António Miranda Cavalheiro (falecido em setembro de 2014) foi presidente da Câmara Municipal de Pinhel entre janeiro de 1994 e janeiro de 2002, sendo esta uma merecida homenagem».