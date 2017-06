05-06-2017 11:07

Campeonato do Mundo de Masters de Pesca à Pluma começa hoje

Arranca hoje, na Covilhã, o Campeonato do Mundo de pesca desportiva. Esta é a primeira vez que Portugal recebe uma prova do género.

O Campeonato do Mundo Masters de Pesca à Pluma decorre até dia 11 e vai juntar dezenas de equipas de todo o mundo no concelho da Covilhã.

Na corrida à organização estavam vários países, entre eles a República Checa, que ficou em 2º lugar. Para o Presidente da Câmara Municipal, Vítor Pereira, este é uma evento «único e distintivo, com grande importância económica para o concelho e que permite afirmar a Covilhã nesta prática desportiva amiga do ambiente».

A Federação Portuguesa de Pesca à Pluma recebeu já a inscrição de 10 seleções internacionais, de várias partes do mundo.Para assinalar a abertura do campeonato, as seleções participantes desfilam hoje, a partir das 18 horas, entre o Jardim Público e a Praça do Município, onde decorrerá a cerimónia de abertura oficial.