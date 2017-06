04-06-2017 17:16

Espanhol Jesús del Pino vence GP Beiras e Serra da Estrela

O ciclista espanhol Jesús del Pino (Efapel) venceu hoje a segunda edição do Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela, no final da terceira e última etapa, conquistada pelo seu compatriota Raúl Alarcón (W52-FC Porto).

O espanhol foi o melhor na terceira tirada, que ligou Belmonte a Manteigas, no total de 163 quilómetros, com o tempo de 4h46m00s, menos 1m24s que o português João Benta (RP-Boavista), segundo, enquanto o russo Dmitrii Strakhov (Lokosphinx) foi terceiro.

Sétimo na etapa, a 1m29s do primeiro, Del Pino venceu a geral individual, deixando o segundo classificado, o russo Alexander Evtushenko (Lokosphinx), a 58 segundos, e o terceiro, o espanhol Beñat Txoperena (Euskadi-Murias), a 1m11s.