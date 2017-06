04-06-2017 14:12

Desportivo de Gouveia joga em Lisboa continuidade no Campeonato de Portugal

Os comandados de Nicolau Vaqueiro jogam esta tarde, em Lisboa, frente ao histórico Atlético o seu futuro no Nacional.

A partida da segunda mão do “play-off” de manutenção/descida do Campeonato de Portugal está agendada para as 16 horas no campo da Tapadinha. Na primeira mão, os serranos venceram 1-0.