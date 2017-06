04-06-2017 09:17

Hoje à feira no Jarmelo (Guarda)

A 34ª Feira Concurso do Jarmelo realiza-se hoje, numa organização das freguesias de São Miguel e São Pedro do Jarmelo, da Associação Cultural e Desportiva local e da ACRIGUARDA – Associação de Criadores de Ruminantes da Guarda, com o apoio do município.

Além dos habituais concursos de vacas e cabras jarmelistas e do almoço convívio, o certame deste ano inclui, ao longo do dia, sessões de “showcooking” com carne de vitela autóctone pelo chef Paulo Silva, da Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), do Politécnico da Guarda.

De resto, os interessados poderão adquirir esta carne num espaço próprio no recinto da feira, no Monte do Jarmelo. O evento integra o ciclo de Festivais de Cultura Popular da Guarda e contempla animação com música popular, insufláveis, visitas guiadas ao Castro do Jarmelo (classificado como imóvel de interesse público desde 1953) e uma exposição de fotografias sobre o último artesão de tesouras de tosquia do país: Mateus Miragaia, do Jarmelo.

A mostra está patente na Casa Museu. Por sua vez, o Guarda Unida Desportiva organiza o VIº Passeio à Feira do Jarmelo, uma caminhada pelo Trilho do Jarmelo desde o Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda. O dia termina com a já tradicional garraiada, animada mais uma vez pelo grupo de recortadores espanhóis “Arte Charro” (Salamanca).

Haverá transporte gratuito desde a Guarda até ao recinto da feira.