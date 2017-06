03-06-2017 17:35

Colombiano Omar Mendoza vence segunda etapa do GP Beiras e Serra da Estrela

O colombiano Omar Mendoza (Equipo Bolivia) venceu hoje isolado, com o tempo de 5h09m16s, a segunda etapa do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, entre Fornos de Algodres e Trancoso na distância de 192 quilómetros.

O russo Alexander Evtushenko (Lokosphinx) mantêm a camisola amarela. O pelotão cortou a meta 16 segundos depois do vencedor, com o espanhol Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) e o português Daniel Mestre (Efapel) na frente.

O guardense David Rodrigues (RP-Boavista) chegou integrado no pelotão e desceu um lugar na geral, sendo agora décimo classificado. Amanhã, os ciclistas cumprem a terceira e última etapa, uma ligação de 163 quilómetros entre Belmonte e Manteigas, que inclui uma subida à Torre.