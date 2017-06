03-06-2017 16:37

Bombeiros da Guarda em treino operacional de 36 horas consecutivas

Os bombeiros da Guarda estão a realizar no fim-de-semana um treino operacional interno de 36 horas consecutivas.

A formação, denominada "TotalTraining36", destina-se «a aperfeiçoar um conjunto de valências às quais o corpo de bombeiros tem que acorrer», refere os voluntários guardenses em comunicado. O exercício gira em torno de um grande incêndio florestal, simulado, cuja progressão provoca outros incidentes (acidente de viação com encarcerados, queda em ravina, proximidade de aglomerado populacional com incêndio urbano).

Além desta atividade no terreno, realizam-se ações de formação sobre condução de veículos ligeiros e pesados todo-o-terreno, socorro pré-hospitalar, sistema de gestão de operações e estudo de casos significativos ocorridos no distrito e no pais.

O "TotalTraining36" decorre na zona da carreira de tiro da Guarda.