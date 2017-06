03-06-2017 16:12

Festival Wool traz mais arte urbana ao centro histórico da Covilhã

Começou hoje, na Covilhã, mais uma edição do Wool – Covilhã Arte Urbana.

Nesta quarta edição participam o argentino Basoletti, o espanhol DOA OA e os portugueses Halfstudio e Third, que vão inspirar-se nas características culturais, históricas, sociais e do território para colorir algumas das paredes da cidade.

A execução dos murais poderá ser acompanhada diariamente pela população, tal como aconteceu em anos anteriores. Entre as atividades previstas estão as exposições “Wool Pieces”, no hotel Puralã (a partir de segunda-feira), cujo objetivo é apresentar o trabalho dos artistas presentes nesta e nas anteriores edições do festival; e “Wool Meets Roubaix”, na Galeria d’A tentadora (dia 9), que apresenta a primeira fase do projeto que está a ser desenvolvido em parceria com o espaço criativo Le Non Lieu, em Roubaix (cidade francesa geminada com a Covilhã).

Do programa constam ainda as “Conversas com os artistas”, nos dias 7 e 8 (21h30), no hotel Puralã; o workshop de arte urbana para idosos “Lata 65” (segunda e terça-feira, das 14h30 às 17h30), no Centro de Ativ’idades; e as habituais visitas guiadas às obras do Wool. Na terça-feira (21h30) a organização vai apresentar n’A Tentadora o filme “Sky’s the limit”, de Jérôme Thomas, que inclui filmagens da edição 2015 do Wool recolhidas pelo realizador Tiago Pinheiro.

A primeira semana do festival termina com um concerto de Noiserv no New Hand Lab, sendo a primeira parte assegurada pelos Colectivo Profound Whatever, que vão musicar excertos do filme “El Topo”, de Alejandro Jodorowsky.

De resto, nos dias 9 (11 e 16 horas), 10 e 11 (16 horas) haverá visitas guiadas com um custo de dois euros. O Festival de Arte Urbana termina a 17 de junho com uma caminhada pelas ruas do centro histórico da Covilhã à descoberta de todos os trabalhos que se têm realizado desde 2011.