02-06-2017 18:26

Corrida noturna hoje em Gouveia

A IIª Corrida Noturna “NG/ABPG” realiza-se hoje, em Gouveia, numa prova em que até o último classificado vai ter direito a medalha.

A competição serve para assinalar os 103 anos do jornal “Notícias de Gouveia” e consiste numa corrida em circuito urbano de 10 quilómetros, com partida às 21h30, e uma caminhada de três quilómetros. Trata-se da primeira corrida noturna, com competição, a surgir no distrito da Guarda, organizada em parceria com a Associação de Atletismo da Guarda.