02-06-2017 17:47

Russo vence primeira etapa do GP Beiras e Serra da Estrela

O ciclista russo Alexander Evtushenko (Lokosphinx) venceu hoje a primeira etapa da segunda edição do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela e assumiu a liderança da prova.

Evtushenko foi o mais rápido do quarteto de fugitivos, cumprindo os 199 quilómetros entre Penamacor e Celorico da Beira, em 5h14m03s, com menos cinco segundos que o espanhol Jesús del Pino (Efapel) e o português Ricardo Mestre (W52-FC Porto), respetivamente segundo e terceiro classificados.

O russo da Lokosphinx vai partir de amarelo para a segunda etapa, uma ligação de 192 quilómetros entre Fornos de Algodres e Trancoso, com oito segundos de vantagem sobre Mestre e dez sobre Pino. Na geral individual, o guardense David Rodrigues (RP-Boavista) ocupa o 9º lugar, a 3m48s de Evtushenko.