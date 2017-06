02-06-2017 12:32

António Costa desloca-se hoje à Covilhã para inaugurar vários espaços

O primeiro-ministro António Costa desloca-se hoje à Covilhã no âmbito de um roteiro económico/tecnológico. O programa da visita inclui a inauguração da fábrica de confeções Benoli, sediada no parque industrial do Tortosendo, e da unidade da Mepisurface, que se dedica à mecânica de precisão, no parque industrial do Canhoso. Nesta deslocação, António Costa vai também inaugurar um Centro de Desenvolvimento Tecnológico e o Hotel Puralã.