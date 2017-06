02-06-2017 10:51

Nuno Pereira é candidato único à Associação Académica da Guarda

A Associação Académica da Guarda vai hoje a votos com apenas uma lista concorrente.

Trata-se da candidatura de Nuno Pereira, atual presidente da associação, que se recandidata a um segundo mandato. As eleições decorrem durante todo o dia nas quatro escolas superiores do Instituto Politécnico da Guarda.