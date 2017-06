01-06-2017 19:28

Vítor Pereira Quinteto abre ciclo de jazz da Guarda

Seis concertos, um filme e um espetáculo de dança são as propostas do “Guarda In Jazz” – Ciclo de Jazz da Guarda que começa hoje no TMG.

Esta noite (22 horas), o palco do café-concerto pertence ao Vítor Pereira Quinteto (na foto), uma formação que se dedica ao jazz-rock contemporâneo e é apontada pela crítica como «um soberbo exemplo de energia e inovação».

Amanhã é a vez do Red Trio atuar no pequeno auditório. Formado por Rodrigo Pinheiro (piano), Hernâni Faustino (contrabaixo) e Gabriel Ferrandini, o grupo é considerado um dos melhores do jazz contemporâneo português e toca na Guarda com mais dois músicos de renome internacional: o vibrafonista Mathias Stahl e o trompetista Axel Dörner.

O ciclo prossegue no dia 10 com o concerto do pianista Mário Laginha em formação de trio e seis dias depois o TMG recebe o Coletivo Ó!, um grupo de músicos e artistas (com ligação à Guarda) que apresentará um espetáculo feito de palavras e sons imprevisíveis.

Para 1 de julho está programada uma demonstração de danças clássicas de jazz pela companhia Swing Station e no dia 6 atuará o polifacetado músico português, Bruno Pernardas, que apresenta o seu disco de jazz fusionista “Worst Summer Ever”.

O “Guarda in Jazz” regressa a 12 de julho com a exibição do filme biográfico sobre Miles Davis, “Miles Ahead”, e termina dia 15 com a estreia em Portugal do Luca Sestak Duo. O pianista alemão, com apenas 22 anos, é um talentosíssimo instrumentista e cantor de jazz/blues e estará na Guarda acompanhado pelo baterista Johannes Niklas.