01-06-2017 18:06

Feira medieval invade “cidade falcão” a partir de amanhã

Pinhel recua até à Idade Média este fim-de-semana com a terceira edição da sua feira medieval, durante a qual serão recriados acontecimentos e evocadas personagens que fazem parte da história da “cidade falcão” e da região.

O evento vai decorrer na praça em frente aos Paços do Concelho e pelas ruas do centro histórico, até junto ao castelo de Pinhel. A partir de amanhã, cerca de 80 mercadores vão contribuir para esta viagem ao passado que inclui manjares, tabernas, cortejos, torneios, teatro, música, dança e animação de rua. Tal como nas edições anteriores, o município vai providenciar trajes da época para quem queira vestir-se a rigor.

No sábado, o destaque vai para a ceia medieval que contará com cerca de 350 comensais e que este ano, pela primeira vez, terá lugar junto ao castelo. Já o mercado medieval abre amanhã pelas 14 horas. Entre as referências históricas a recriar está a Batalha de Ervas Tenras (1194), entre portugueses e castelhanos, que será evocada amanhã à noite (22 horas) na Praça Central. No sábado (15 horas) será reconstituída a entrega da jurisdição de Pinhel aos Coutinhos e o assalto à Torre (22h30), enquanto no domingo (16 horas) acontecerá a retoma da Cidade do Falcão pelo Rei e o julgamento dos Coutinhos. A feira medieval é organizada pelo município.