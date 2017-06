01-06-2017 16:33

Foz Côa celebrou Dia Mundial da Criança no Parque de Santo António

O Parque de Santo António, em Vila Nova de Foz Côa, foi esta manhã palco de inúmeras atividades lúdicas programadas pela autarquia para celebrar o Dia Mundial da Criança.

Participaram os alunos das escolas do concelho, patronato e jovens do Centro de Atividades Ocupacionais da Misericórdia local. Durante toda a manhã houve aulas de zumba e de karate, moldagem de balões, pinturas faciais, palhaços, magia, passeios de comboio, insufláveis e jogos desportivos.