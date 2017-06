01-06-2017 16:02

Paulo Trancoso fala de arquitetura e cinema no Museu de Lanifícios

O presidente da Academia Portuguesa de Cinema e produtor Paulo Trancoso participa hoje em mais uma sessão do ciclo “Tarde de Quinta no Museu”, no Museu de Lanifícios.

A atividade é promovida pelo Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura da Universidade da Beira Interior e está prestes a começar.

Paulo Trancoso vai analisar a relação criativa estabelecida entre a Arquitetura e o Cinema, através da construção de cenários e décors e da utilização da própria arquitetura das cidades e das paisagens onde decorre a ação de um filme. A entrada é livre.