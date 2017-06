01-06-2017 15:49

Homem morre em acidente com trator agrícola em Pinhel

Um homem, com cerca de 80 anos, morreu hoje devido ao despiste de um trator agrícola, na localidade de Pereiro, concelho de Pinhel, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda. Segundo a fonte, o acidente ocorreu pelas 13h12 no caminho de Fonte Espinheira. Estiveram no local do acidente uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), elementos dos bombeiros voluntários de Pinhel e da GNR, num total de 11 homens e quatro viaturas.