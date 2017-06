01-06-2017 12:21

Sabugal celebra Dia Mundial da Criança no castelo e Largo da Fonte

O município do Sabugal está a assinalar o Dia Mundial da Criança com diversas iniciativas no Largo da Fonte e no castelo até às 16 horas.

O programa inclui o musical "Hakuna Matata", a apresentação de veículos e equipamentos por parte da Proteção Civil e bombeiros, uma aula de "hip hop", um "centro de saúde a brincar", um espetáculo surpresa, mas também insufláveis, pinturas faciais e mode lagem de balões.