01-06-2017 11:36

Crianças da Guarda em festa no Parque Urbano do Rio Diz

A Câmara da Guarda está a promover, hoje, o "Guarda Kids Festival" no Parque Urbano do Rio Diz.

A iniciativa, destinada às crianças dos jardins-de-infância e das escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, inclui o espetáculo musical "Classic Kids by Mica & Os Amigos", insufláveis variados, uma tenda de pinturas faciais e animação.

Do programa comemorativo do Dia Mundial da Criança consta ainda um almoço oferecido pela autarquia a todos os participantes.