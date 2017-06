01-06-2017 11:24

Dia Mundial da Criança assinalado em Figueira de Castelo Rodrigo

O município de Figueira de Castelo Rodrigo também assinala o dia «em que as crianças são o centro das atenções». Durante toda a manhã estão a decorrer diversos momentos entusiásticos e didáticos, no Largo Serpa Pinto, que fazem despertar os sorrisos e a energia contagiante dos mais pequenos. Jogo da glória gigante, atividades desportivas, pinturas faciais, insufláveis e modelagem de balões são algumas das atividades que irão ocupar as crianças durante o dia de hoje.