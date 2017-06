01-06-2017 11:02

Município da Covilhã presenteia crianças do concelho com programa diversificado

No âmbito da celebração do Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal da Covilhã, em conjunto com a União de Freguesias de Covilhã e Canhoso, programou um conjunto diversificado de atividades, que decorrem no campo 2 do Complexo Desportivo da Covilhã. Insufláveis, jogos, pinturas faciais e um espetáculo musical "O Mundo da Sara" são algumas das atividades programadas para este dia dedicado às crianças, que decorrerá naquele local até às 17h30.