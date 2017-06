01-06-2017 10:47

500 alunos celebram Dia Mundial da Criança em Pinhel

O dia vai ser repleto de atividades para as crianças de Pinhel, cujo município programou propostas para cerca de 500 alunos da educação pré-escolar e do do 1º e 2º ciclos do ensino básico.

Este ano, as comemorações do Dia Mundial da Criança decorrem na Rua Dr. João Telles, entre a Escola do 2º Ciclo e a Escola Secundária. Os mais pequenos foram recebidas pelo presidente da Câmara antes de uma largada de balões e de uma sessão de Zumba.

Durante o dia haverá ateliers de música e de leitura, insufláveis, um circuito de ginástica, piscina de barquinhos, matraquilhos humanos e um atelier de Educação Ambiental. A jornada termina com uma sessão de teatro no Pavilhão Multiusos.