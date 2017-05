31-05-2017 16:58

Foz Côa Story House vai nascer na Casa dos Almeidas

O município de Vila Nova de Foz Côa vai criar um centro interpretativo da história do concelho e para tal vai reabilitar todo um quarteirão no centro histórico da cidade.

A Foz Côa Story House, assim se designará o equipamento, vai nascer na “Casa dos Almeidas” e representará um investimento da ordem dos 1,5 milhões de euros. O projeto de reabilitação do espaço foi elaborado pelo gabinete de arquitetura de José David Silva, de Moimenta da Beira, e resultou de um concurso de ideias promovido para o efeito pelo município. «O edifício terá áreas temáticas para contar a história da produção do vinho, da amêndoa, do azeite e do xisto, conteúdos interativos, um “wine bar”, entre outras valências», adianta Gustavo Duarte. Em termos de áreas, a área bruta de construção é de 1.799 metros quadrados e a de implantação de 719 metros quadrados.

O presidente da Câmara espera ter a obra pronta daqui a dois anos: «Vai ser candidatada ao PARU até ao final do mês e é uma empreitada que queremos começar ainda este ano», acrescentou o edil, destacando o facto de terem participado neste concurso de ideias 22 gabinetes de arquitetura de todo o país. O vencedor recebeu ainda um prémio monetário de 2.500 euros, tendo sido atribuídos 2.000 euros ao segundo classificado (Realidade Imaginarea, de Viseu) e 1.500 euros ao terceiro (SPMR, Arquitectos, de Lisboa).