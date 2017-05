31-05-2017 16:21

La Vie comemora Dia Mundial da Criança com quatro dias de diversão

O centro comercial La Vie Guarda inicia amanhã, Dia Mundial da Criança, quatro dias de diversão para os mais pequenos.

A propósito da efeméride, no piso 2 do "shopping" as crianças vão poder “brincar até às nuvens”, nos insufláveis, comer algodão doce e brincar com o VIVI, que terá um presente muito original para lhes oferecer.

Para ajudar à brincadeira, haverá música a preceito e um ambiente de festa permanente para «despertar os sorrisos e a alegria dos mais pequenos», refere o La Vie. As atividades decorrem até domingo e são gratuitas.