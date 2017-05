31-05-2017 15:17

Provedora do Estudante do IPG tomou hoje posse

A cerimónia da tomada de posse de Paula Pissarra, enquanto Provedora do Estudante, realizou-se hoje, às 14h30, na Sala dos Atos do Edifício Central do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). A nova Provedora do Estudante é docente na Escola Superior de Saúde e diz ter como objetivo «fomentar a consciencialização dos estudantes sobre o direito de receber um serviço de qualidade, eficiente e respeitoso», assim como «encorajar os estudantes a participar na melhoria desse serviço através do seu empenho e da capacidade crítica». Paula Cristina Pissarra encara o novo cargo como sendo um «dever estar sempre disponível para colaborar com todos os membros da academia, na busca de soluções substantivas e eficazes».