31-05-2017 10:21

Docente da UBI embaixadora do projeto “Desporto sem Bullying”

Dulce Esteves, docente e investigadora do Departamento de Ciências do Desporto (DCD) da Universidade da Beira Interior, foi nomeada embaixadora do projeto “Desporto sem Bullying”. Dulce Esteves junta-se assim a figuras como Armando Leandro, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens; Diogo Infante, ator; Joana Pratas, velejadora olímpica e Luís Represas, músico, entre muitos outros, como embaixadores deste projeto. O “Desporto sem Bullying” está disponível na Internet, local onde atletas, pais, professores e dirigentes podem encontrar ajuda para identificar e lidar com o problema. Para breve está uma linha SOS, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), entidade parceira.