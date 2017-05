31-05-2017 10:09

João José Oliveira expõe no Museu do Sabugal

O museu municipal do Sabugal tem patente até 31 de agosto a exposição “A arte e a reciclagem”, de João José Oliveira, um autodidata natural do Soito. Inaugurada na sexta-feira, a mostra é composta por cerca de 30 esculturas “avant-garde” que resultam do reaproveitamento de outra arte proveniente da tecnologia. De acordo com o autor, «a verdadeira arte não é aquela que nos mostra beleza, mas sim aquela que a esconde, que nos deixa na dúvida e, de seguida, nos dá resposta. É esse o verdadeiro conceito da arte para lá da utilidade meramente decorativa». A entrada é livre.