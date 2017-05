30-05-2017 16:13

Campeonato do mundo de pesca à pluma realiza-se na Covilhã

Portugal vai receber, pela primeira vez, um Campeonato do Mundo de pesca desportiva. A Covilhã - Serra da Estrela foi o local escolhido para acolher este evento, a realizar entre os dias 5 e 11 de junho. O "FIPS-MOUCHE WORLD MASTERS FLY FISHING CHAMPIONSHIP" vai juntar mais de uma dezena de equipas de todo o mundo. A cerimónia de abertura terá lugar na Praça do Município, às 18 horas do dia 5 de junho.