30-05-2017 16:01

Aguiar da Beira recebe Feira das Profissões, dos Percursos e da Integração Profissional

A Feira das Profissões, dos Percursos e da Integração Profissional realiza-se, pelo segundo ano consecutivo, na escola Padre José Augusto da Fonseca, em Aguiar da Beira, esta sexta-feira. A iniciativa promovida pelo CLDS 3G Aguiar no Coração, com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Aguiar da Beira e outras organizações parceiras, pretende colocar em contacto alunos, universidades e empresários aguiarenses. O evento terá espaços dedicados às organizações de ensino superior, emprego e empresariais; conferências; final do concurso de ideias empreendedoras para alunos do 3º ciclo “LOL – Liberta Os Teus Limites”; apresentação de carreiras e percursos profissionais de sucesso; workshops de profissões e momentos musicais.