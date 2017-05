30-05-2017 15:27

Festival gastronómico dedicado à cereja prestes a chegar ao Fundão

O Município do Fundão organiza, de 2 de junho a 2 de julho, o Festival Gastronómico “Fundão, Aqui Come-se Bem – Sabores da Cereja”, em 20 restaurantes, seis pastelarias e seis bares do concelho. Com este festival pretende-se que sejam criados e recriados pratos, doces e bebidas que tenham como elemento fundamental a Cereja do Fundão. As ementas serão diversificadas, sempre com a cereja como elemento central. No certame irão participar os restaurantes As Tílias, Boguinhas, Cantinho dos Grelhados, Hermínia, Paladar’te, Marisqueira Bela Vista, Moagem d’ Avó, O Alambique de Ouro, O Beiral, O Telhas, Snack Bar Sítio do Vale (todos no Fundão), O Pipo (Souto da Casa), Hotel Rural Casa da Eira (Pêro Viseu), O Calhambeque (EN18 – Alcaria), O Mário (Cruzamento de Alcaria), Papas e Migas (Alcaria), Fiado Restaurante (Janeiro de Cima), O Cerejal (Alpedrinha), O Fernandes (Telhado) e O Lagarto (Castelo Novo). As pastelarias aderentes serão a Arte e Doce, Flor do Fundão, A Formiga, O Cachito, Paris e Salgados da Ana (todas no Fundão). Os bares aderentes serão Alaúde, Bizas Bar, Praça Velha, Rumo’s Bar e Tertílias (todos no Fundão) e O Espanhol (Valverde).