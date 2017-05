30-05-2017 10:52

BMEL dedica junho a Jorge de Sena

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, organiza no mês de junho um ciclo dedicado ao escritor Jorge de Sena, considerado um dos "maiores vultos" da cultura portuguesa do século XX.

Jorge de Sena (1919-1978) será o destaque do mês de junho da BMEL, que programou uma série de iniciativas dedicadas à vida e à obra deste poeta, ensaísta, dramaturgo, ficcionista e historiador da cultura e autor de uma "vasta e multifacetada obra literária".

O ciclo inclui uma mostra bibliográfica, a exibição de um filme e de um documentário, a leitura de poemas e uma conferência. Segundo a BMEL, o ciclo dedicado a Jorge de Sena começa no dia 10 com a abertura de uma mostra bibliográfica e da exposição "Jorge de Sena: Camões, Portugal e a Guarda | 40 anos depois do discurso de 10 de junho de 1977". No mesmo dia, às 17 horas, o ator Manuel Coelho, do Teatro Nacional D. Maria, estará na BMEL para "O sermão nacional na Guarda" de Jorge de Sena.

Segue-se, no dia 14, às 18 horas, a exibição do filme "Sinais de fogo", uma adaptação cinematográfica do romance de Jorge de Sena, com o mesmo nome, produzido em 1995 pelo realizador Luís Filipe Rocha.

O programa prossegue no dia 20, pelas 18 horas, com a conferência "Uma pequenina luz: aspetos gerais da obra de Jorge de Sena", por Margarida Braga Neves. A evocação a Jorge de Sena termina a 26 de junho com a exibição do documentário de Joana Pontes intitulado "Jorge de Sena - o escritor prodigioso".