30-05-2017 09:39

NERGA promove produtos endógenos junto de representantes internacionais

Durante cinco dias o NERGA – Núcleo Empresarial da Região da Guarda promoveu uma missão inversa, no âmbito do projeto “Terras Altas de Portugal – Novos Horizontes”, para com isso mostrar os produtos locais a prescritores internacionais. Esta missão teve por finalidade não só dar a conhecer a qualidade e genuinidade dos produtos locais, como também permitir aos produtores da região estabelecer parcerias de negócios com importadores e distribuidores internacionais.