28-05-2017 18:05

Feira do Desporto prestes a chegar à Covilhã

A Covilhã organiza, de 2 a 4 de junho, a segunda edição da Feira do Desporto da Covilhã. Durante o certame realizam-se várias atividades e mais de 20 demonstrações ao ar livre. No dia 3 de junho, destaque para a prova internacional Lazer Run, do circuito world city tour, que decorre nas imediações do pavilhão da ANIL. O evento contará com cerca de 30 stands de clubes, associações desportivas, ginásios, empresas de animação turística, entre outras. Este ano a Feira do Desporto acontece entre a ANIL, a piscina praia, o jardim do lago e o pavilhão da UBI.