28-05-2017 17:42

Café Literário com João Moleira

A Câmara Municipal da Covilhã organiza mais um Café Literário, desta vez com a participação do jornalista e escritor João Moleira. Nesta tertúlia o jornalista apresentará a sua obra mais recente “O que nasce torto também se endireita”, um livro com histórias de invenções acidentais, felizes acasos e «falhados» que afinal venceram. O evento terá lugar hoje, no café “Bairro Alto”, pelas 21h30.