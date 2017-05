28-05-2017 17:14

Fundão recebe visita da rede Agri-Urban

A rede europeia Agri-Urban, projeto financiado ao abrigo do programa europeu URBACT III, visitará o Fundão entre os dias 8 e 10 de junho. Tendo como principal objetivo a partilha de experiências entre cidades com forte ligação entre as dimensões urbana e rural, e o potencial que tal pode representar para a criação de emprego, o método de trabalho em cocriação e a aprendizagem partilhada permite às cidades envolvidas o desenho de respostas inovadoras a problemas comuns, visando comunidades mais sustentáveis, mais equilibradas e mais saudáveis. O Fundão constituiu esta rede, que visa a constituição de uma rede de cidades para resposta a desafios urbanos comuns, em conjunto com outras dez cidades médias do território europeu: Abergavenny (Grã-Bretanha), Baena (Espanha), Cesena (Itália), Jelgava (Letónia), LAG Pays de Condruses / Marchin (Bélgica), Mollet del Valles (Espanha), Mouans-Sartoux (França), Petrinja (Croácia), Pyli (Grécia) e Sodertalje (Suécia). Sendo o foco principal um modelo equilibrado de desenvolvimento assente na produção agroalimentar de proximidade, entre os parceiros encontram-se casos de sucesso na implementação de circuitos curtos de produção e consumo, introdução de alimentos biológicos nos menus escolares - prato público, contratos públicos, bolsa de terras e empreendedorismo. Com esta visita, os parceiros internacionais poderão conhecer em detalhe a abordagem de promoção territorial a partir dos seus recursos endógenos de excelência, que o Município do Fundão tem vindo a desenvolver com reconhecido mérito e sucesso. Estarão assim presentes representantes políticos e técnicos de dez cidades europeias: Abergavenny (Grã-Bretanha), Baena (Espanha), Cesena (Itália), Jelgava (Letónia), LAG Pays de Condruses / Marchin (Bélgica), Mollet del Valles (Espanha), Mouans-Sartoux (França), Petrinja (Croácia), Pyli (Grécia) e Sodertalje (Suécia).