28-05-2017 16:01

ENERTECH - Feira das Tecnologias para a Energia fecha hoje portas

A segunda edição da ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia, a decorrer no Sabugal desde quinta-feira, termina hoje. O certame é organizado pelo município e o seu propósito é divulgar equipamentos e sistemas de energias naturais por empresas locais, nacionais e estrangeiras. O objetivo da organização, que envolve ainda os Politécnicos da Guarda e Castelo Branco, a UBI, a ENERAREA, a ADES e o Fórum Florestal, é divulgar o concelho do Sabugal como «exemplo da importância que o aproveitamento das energias naturais representa no desenvolvimento da economia e qualidade de vida das populações».