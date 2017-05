28-05-2017 14:48

Paulo Langrouva inaugurou Casa da Junta e Parque Infantil

Decorreu durante a tarde de ontem, na União de Freguesias de Freixeda do Torrão, Quintã de Pêro Martins e Penha de Águia, a inauguração de duas infraestruturas que sofreram obras de melhoramento, a Casa da Junta e o Parque Infantil, que também foi dotado de equipamento geriátrico. Com estas obras o município pretendeu melhorar as condições de atendimento, serviços e lazer prestados à população.