28-05-2017 12:49

Covilhã vai ser o epicentro da ginástica acrobática

Cerca de 200 atletas, distribuídos por dez comitivas, de vários pontos do país, são esperados no terceiro Encontro de Ginástica das Beiras, agendado para 3 de junho, pelas 21 horas, na Covilhã. O evento é promovido pela Associação Estrela de Três Pontas (AE3P), único clube no distrito federado em ginástica acrobática, onde praticam a modalidade 55 crianças e jovens, entre os dois e os 19 anos. A iniciativa, por onde na última edição passaram cerca de 700 pessoas e 150 ginastas, é uma oportunidade de ver, na região, o que de melhor se faz nesta disciplina, não só a nível nacional como internacional, tendo em conta que entre os convidados vão estar campeões do mundo, que representam o Acro Clube da Maia. A atuação do Acro Clube da Maia, que traz à Covilhã a quadra masculina júnior, campeã nacional, e o trio feminino júnior, também campeão nacional, vai ser o ponto alto do evento. Outro dos momentos aguardados é a demonstração de todos os ginastas da AE3P. Dos grupos de ginástica infantil, ginástica de formação, ginástica de lazer, ginástica de grupo e de ginástica acrobática, repartido por momentos.