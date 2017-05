28-05-2017 11:51

Catarina Gavinhos é a candidata da CDU à Câmara Municipal do Fundão

Catarina Gavinhos é a candidata da CDU - Coligação Democrática Unitária à presidência da Câmara Municipal do Fundão. Licenciada em Matemática e doutorada em Engenharia do Ambiente, Catarina Gavinhos leciona na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco.