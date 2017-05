27-05-2017 15:08

"Fórum AFIRMA TE" hoje na Guarda

O "Fórum AFIRMA TE" realiza-se hoje, a partir das 16 horas, no auditório dos serviços descentralizados do Instituto Português do Desporto e da Juventude, na cidade da Guarda. O plano AFIRMA TE trata-se de um plano dinamizado ao longo do último ano, pela Federação Distrital da Guarda da Juventude Socialista, tendo em vista a auscultação da população de todos os concelhos do distrito da Guarda, em proximidade com autarcas eleitos para os mais variados órgãos autárquicos. O programa destina-se, igualmente, a recolher dados e contributos, tendo em vista a elaboração de um Manifesto Autárquico Distrital, que será apresentado igualmente no referido Fórum e posteriormente entregue a todos os candidatos às próximas eleições autárquicas. A iniciativa conta com a participação de todos os dirigentes do Partido Socialista no distrito, de todos os presidentes de Câmara Municipal e presidentes de Junta de Freguesia, eleitos pelo Partido Socialista, assim como dos candidatos às próximas eleições autárquicas.