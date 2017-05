27-05-2017 14:43

UBI e Escola Superior Pedagógica do Bengo tornam-se parceiras

A Universidade da Beira Interior (UBI) e a Escola Superior Pedagógica do Bengo (ESPB), de Angola, estabeleceram ontem um protocolo de cooperação que marca o início de um trabalho conjunto nos campos académico, científico e cultural.



O acordo assinado no país africano tem na sua base a ideia de que é importante «a colaboração entre comunidades científicas e instituições académicas, bem como da necessária internacionalização das práticas universitárias», como é referido no texto do acordo. São ainda destacadas as afinidades e potencialidades de cooperação entre Angola e Portugal, uma ideia que tem sido defendida na UBI e servido de ponto de partida para as relações estabelecidas com instituições e organismos angolanos, bem como de outras nações da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa.



O protocolo rubricado em Angola pelo Reitor da UBI, António Fidalgo, e o Diretor Geral da ESPB, João Boaventura Ima Panzo, estabelece como principais áreas de cooperação a realização de estudos e projetos de investigação, organização conjunta de eventos científicos (seminários, conferências, colóquios e aulas abertas), bem como a disponibilização de especialistas para a realização destes ou de outro tipo de atividades. Está ainda previsto o aproveitamento de sinergias, através do intercâmbio de informações estatísticas e de outra natureza.



A UBI continua assim a criar pontes entre Portugal e África, tendo já em 2017 estabelecido relações oficiais com o Instituto Superior de Ciências da Educação do Lubango e a Universidade Mandume ya Ndemufayo, ambas de Angola, e com a Universidade Amílcar Cabral (UAC), da Guiné-Bissau.