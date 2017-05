27-05-2017 13:21

Covilhã recebe Rampa da Serra da Estrela este fim-de-semana

A Covilhã recebe este fim-de-semana a regressada Rampa da Serra da Estrela, a terceira etapa do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline 2017. Este ano a prova adotou a designação original que a tornou emblemática no automobilismo nacional e o município, que organiza em parceria com o CAMI Motorsport, decidiu apostar em força para elevar a fasquia competitiva e internacionalizar, num futuro próximo, a Rampa da Serra da Estrela. Além das categorias habituais do Campeonato Nacional, a organização criou este ano uma Regularidade Histórica reservada a veículos clássicos e históricos, e uma Rampa Regional para viaturas não inscritas no Nacional. Os treinos decorrem hoje a partir das 14h30, realizando-se quatro horas depois a primeira subida oficial para o Nacional. Amanhã há uma “warm up” pelas 11h30 e a última subida oficial acontece pelas 15h15.